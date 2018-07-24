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24.07.18 / 18:52 Банки / Новости / Россия и мир

Банк «Траст» отсудил у офшора бывших владельцев 7,8 млрд рублей

В счет погашения задолженности по двум кредитным договорам 2010 года

Арбитражный суд Москвы взыскал в пользу банка «Траст» 7,8 млрд рублей с офшора бывших владельцев компании Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева. Об этом во вторник сообщает РИА «Новости».

Компания  Retail Chain Properties Limited, зарегистрированная на Кипре, должна будет выплатить $108 млн и около 962 млн рублей в счет погашения задолженности по двум кредитным договорам 2010 года. ЦБ в 2014 году заявил о санации банка, а после назвал причиной проблем компании действия ее бывших владельцев, которых заподозрили в выводе активов. В настоящее время Юров, Фетисов и Беляев объявлены в международный розыск.

Напомним, в начале июля завершилось объединение банка «Траст» с «Рост Банком». На базе «Траста» планируют создать «банк плохих активов». В организации будут аккумулировать проблемные и непрофильные активы санируемых Центробанком кредитных учреждений.

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