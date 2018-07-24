Четырбок предложил определить места для граффити в Петербурге Готовит законопроект

Депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок предложил определить места для граффити в городе. Об этом он написал в соцсетях накануне.

Депутат отметил, если такая форма самовыражения востребована, необходимо идти по пути правового регулирования, а не запретов и штрафов. Наиболее приемлемым вариантом в этом случае может стать создание адресного перечня мест, где художники могли бы рисовать граффити.

По словам Четырбока, в настоящий момент этот вопрос комплексно прорабатывается. Депутат планирует предложить ЗакСу Петербурга соответствующий законопроект в ближайшее время.

Напомним, тема граффити вновь стала актуальна в Петербурге в июне, когда команда уличных художников HoodGraff нарисовала портрет тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Работу посвятили победе российских футболистов в матчах чемпионата мира по футболу-2018. Однако после этого граффити дважды портили, а также просили закрасить.