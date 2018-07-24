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24.07.18 / 17:27 Новости / Петербург и Ленобласть

Грунтовые дороги Ленобласти покроют солью от пыли

Уже провели тестирование системы

Грунтовые дороги в Ленинградской области, проходящие через населенные пункты, покроют технической солью, которая предотвращает образование пыли. Соответствующее указание дал областной комитет по дорожному хозяйству, рассказали во вторник в правительстве региона.

В пресс-службе уточнили, что во вторник технологию протестировали на трассе «Торфяное-Отрадное» в Приозерском районе. Метод предполагает поэтапное увлажнение основания дороги с помощью особой технической соли.

Реагент уплотняет дорожное покрытие, впитывая капиллярную влагу из воздуха и грунта. В результате на поверхности образуется соляная корка, которая не позволяет подниматься пыли при проезде автомобилей.

Добавим, общая протяженность региональных дорог в Ленобласти составляет около 10 тыс. км. Из них 3 тыс. км относятся к грунтовым и гравийным трассам. Ранее правительство Ленобласти пообещало отремонтировать 28 участков дорог региона. Средства на эти цели уже распределили между муниципальными образованиями.

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