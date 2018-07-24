Дорожники использовали почти 40 тыс. «кубов» воды за неделю из-за жары Поливают дороги, чтобы остудить разогретый асфальт

За неделю с 16 по 22 июля дорожные службы Петербурга использовали около 40 тыс. куб. м воды из-за жаркой погоды. Об этом во вторник сообщили в городском комитете по благоустройству.

В ведомстве уточнили, что дорожники не только ежедневно моют улицы, но и поливают разогретые дороги, когда температура воздуха поднимается выше +25 градусов. Для работы с водой дорожные службы задействуют более 360 спецмашин.

Добавим, в июле в Петербурге установилась жаркая погода. Так, во вторник, по прогнозу синоптиков, температура воздуха в городе составит +25…+27 градусов. В то же время ветер может усилится до 7 м/с. Также специалисты ожидают кратковременные дожди.