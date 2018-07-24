ЕК оштрафовала четырех производителей техники на 111 млн евро За фиксацию розничных цен в партнерских интернет-магазинах

Еврокомиссия оштрафовала компании Asus, Denon&Marantz, Pioneer и Philips на 111 млн евро за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом в ЕК сообщили во вторник.

Asus присудили штраф 63,5 млн евро, Denon & Marantz —7,7 млн евро, Philips —29,8 млн евро, а Pioneer —10,1 млн евро. Комиссия установила, что производители техники фиксировали минимальные розничные цены в партнерских интернет-магазинах.

Напомним, ранее Еврокомиссия постановила взыскать с Google штраф в 4,34 млрд евро. В ЕК заявили, что компания с 2011 года незаконно устанавливала ограничения на производителей смартфонов. Сообщалось, в частности, что Google платила ряду производителей за то, что они предустанавливают приложение Google Serach на своих смартфонах. Позже компания заявила о намерении обжаловать решение ЕК.