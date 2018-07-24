Все новости

24.07.18 / 19:43 Новости / Россия и мир / Экономика

ЕК оштрафовала четырех производителей техники на 111 млн евро

За фиксацию розничных цен в партнерских интернет-магазинах

Еврокомиссия оштрафовала компании Asus, Denon&Marantz, Pioneer и Philips на 111 млн евро за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом в ЕК сообщили во вторник.

Asus присудили штраф 63,5 млн евро, Denon & Marantz —7,7 млн евро, Philips —29,8 млн евро, а Pioneer —10,1 млн евро. Комиссия установила, что производители техники фиксировали минимальные розничные цены в партнерских интернет-магазинах.

Напомним, ранее Еврокомиссия постановила взыскать с Google штраф в 4,34 млрд евро. В ЕК заявили, что компания с 2011 года незаконно устанавливала ограничения на производителей смартфонов. Сообщалось, в частности, что Google платила ряду производителей за то, что они предустанавливают приложение Google Serach на своих смартфонах. Позже компания заявила о намерении обжаловать решение ЕК.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

113 SQL queries done. Page generation took 0,148 seconds.