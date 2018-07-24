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24.07.18 / 13:57 Новости / Петербург и Ленобласть

«Экострой» вывез 60 кг химических реактивов с Гороховой улицы

Всего собрали 65 кг опасных отходов

Фото АБН

Специалисты ГУП «Экострой» собрали 60 кг химических реактивов и 19 технических ртутных термометров, обнаруженных на одной из контейнерных площадок на Гороховой улице. Об этом во вторник сообщили в комитете по природопользованию Петербурга.

Всего за неделю с 16 по 22 июля аварийная служба получила более 120 обращений петербуржцев и собрала 65 кг опасных отходов. Кроме того, с акваторий водных объектов «Экострой» убрал 64 куб. м отходов.

Добавим, за минувшую неделю с улиц Петербурга было вывезено около 3,2 тыс. тонн загрязнений и мусора. Улицы убирали 900 работников. Помимо этого, в уборке были задействованы более 350 машин спецтехники.

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