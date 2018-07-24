Все новости

24.07.18 / 21:00 Новости / Россия и мир

Мост на Сахалин, налоговый маневр и НДС. Итоги вторника

Путин поручил правительству проработать вопрос о строительстве моста на Сахалин, Дума приняла закон о налоговом маневре в нефтяной отрасли и закон о повышении НДС, а с 2020 года в РФ опять начнут индексировать маткапитал.

Коллаж АБН

Путин поручил правительству проработать вопрос о строительстве моста между полуостровом Сахалин и материковой частью России. Сахалинцы просят выделить на него часть средств из Фонда развития Дальнего Востока.

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли. Экспортную пошлину понизят с 30% до 0% к 2024 году.

С 2020 года в России опять начнут индексировать материнский капитал. Его будут индексировать в соответствии с темпами роста инфляции.

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о повышении НДС с 18% до 20%. «За» проголосовали только депутаты фракции «Единая Россия».

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,135 seconds.