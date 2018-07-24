Мост на Сахалин, налоговый маневр и НДС. Итоги вторника

Путин поручил правительству проработать вопрос о строительстве моста между полуостровом Сахалин и материковой частью России. Сахалинцы просят выделить на него часть средств из Фонда развития Дальнего Востока.
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли. Экспортную пошлину понизят с 30% до 0% к 2024 году.
С 2020 года в России опять начнут индексировать материнский капитал. Его будут индексировать в соответствии с темпами роста инфляции.
Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о повышении НДС с 18% до 20%. «За» проголосовали только депутаты фракции «Единая Россия».
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