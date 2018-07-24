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24.07.18 / 13:35 Новости / Россия и мир / Экономика

Госдума приняла закон о налоговом маневре в нефтяной отрасли

Экспортную пошлину понизят до 0% к 2024 году

Фото: rg.ru

Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли. Об этом в Думе сообщили во вторник.

За принятие законопроекта проголосовали 306 депутатов, против – 80. Поправки внесли в Налоговый кодекс РФ и в закон «О таможенном тарифе». Они предполагают постепенное уменьшение экспортной пошлины на нефть с 30% до 0% в течение шести лет. Одновременно будет продолжаться повышение НДПИ. Налог будут повышать до 2021 года.

Напомним, из-за резкого роста цен на бензин правительство смягчило маневр. Так, НПЗ, выпускающие бензин, получат отрицательный акциз на нефть. Также компаниям могут частично возмещать разницу между ценой топлива и экспортной альтернативой из бюджета. Вице-премьер Дмитрий Козак в конце июня сообщал, что федеральный бюджет за счет налогового маневра должен пополниться на 1,3-1,6 трлн рублей.

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