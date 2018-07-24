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24.07.18 / 17:36 Новости / Россия и мир / Экономика

Медведев утвердил новый финансовый меморандум ВЭБа

Новая финансовая политика позволит банку сконцентрироваться на важных для страны проектах

Фото с сайта finam.info

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил новый меморандум о финансовой политике «Внешэкономбанка». Об этом он сообщил во вторник на встрече с главой компании Игорем Шуваловым.

По словам Медведева, новый меморандум позволит банку уделять больше внимания наиболее важным проектам, необходимым для страны. Банк должен будет сконцентрироваться на таких отраслях, как инновации, цифровая экономика, поддержка малого и среднего бизнеса и социальные проекты. Медведев рассказал об изменении сроков окупаемости проектов, которые кредитует ВЭБ, с пяти лет до одного года, а также об изменении объемов их финансирования, передает ТАСС.

Добавим, в ходе встречи Шувалов рассказал о том, что ВЭБ обсуждает с Минфином выделение субсидий на погашение внешнего долга. В ближайшее время документ о субсидиях доработают и представят Медведеву. Документ должно будет утвердить правительство.

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