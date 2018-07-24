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24.07.18 / 17:49 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В метро Петербурга рассказали о функции светофоров на станциях

Они делятся на несколько типов

Фото из аккаунта метрополитена Петербурга в Instagram

Расположенные в метрополитене светофоры необходимы для того, чтобы давать указания машинисту поезда. Об этом во вторник рассказали в пресс-службе петербургской подземки.

Светофоры при этом делятся на несколько типов в зависимости от назначения: входные и выходные, маневровые, предупредительные, резервные и другие. Часто на участке устанавливается один светофор, который совмещает разные задачи.

Например, светофор с двумя горящими желтыми огнями, при этом верхний – мигающий, означает, что составу разрешено движение со скоростью не более 35 км/ч, поезд следует с отклонением по стрелочному переводу, а следующий светофор открыт. Все возможные сигнальные значения приводятся в «Инструкции по сигнализации на метрополитенах РФ».

Ранее в метрополитене Петербурга рассказали о композиции в переходе между станциями «Площадь Александра Невского 1 и 2». Оказалось, что художники нарисовали пять всадников и четыре коня по невнимательности. Ошибку заметил один из пассажиров уже после запуска станции.

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