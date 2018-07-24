Московская биржа закрылась в зеленой зоне Индекс Мосбиржи - 2278,30; индекс РТС - 1143,81

Московская биржа во вторник закрылась в плюсе. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,75% до 2261,25 пунктов. Индекс РТС вырос на 1,23% и составил 1129,92 пунктов.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отметила, что пока спокоен геополитический фон и внутренний информационный поток, перепроданные ранее активы и индексы возвращаются к точке равновесия. Индекс МосБиржи в таких условиях восстановился до 2270 пунктов. Для возвращения выше 2300 пунктов оснований пока нет. Индекс РТС находится ниже трендовой линии, для возвращения к росту валютный индикатор должен закрепиться выше 1150 пунктов.