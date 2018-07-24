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24.07.18 / 18:01 Новости / Россия и мир / Экономика

Ущерб клиентов «Натали Турс» оценили в 1,1 млрд рублей

Аннуляция туров может затронуть больше 30 тыс. человек

Фото «Натали Турс»

Сумма ущерба клиентов «Натали Турс» может составить 1,18 млрд рублей. К такому выводу пришли в Ассоциации туроператоров во вторник.

По данным АТОР, до конца 2018 года компания продала 14 тыс. путевок. Аннуляция туров может затронуть больше 30 тыс. человек.

Напомним, об аннуляции всех туров в начале июля заявил генеральный директор компании Владимир Воробьев. Он сообщил, что «Натали Турс» не смогла справиться с обязательствами перед партнерами, и ее начали отключать от обслуживания. В понедельник в Ростуризме сообщили, что все клиенты, которые отдыхали за границей в моемент аннуляции туров, в настоящее время вернулись в Россию.

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