РФ оказалась на 10 месте в рейтинге стран по затратам на науку Объем затрат на развитие научной отрасли России составил $39,9 млрд

Россия заняла десятое место в списке стран по затратам на науку. Рейтинг представила Высшая школа экономики во вторник.

Объем затрат на развитие научной отрасли России составил $39,9 млрд. На первом месте оказались США с объемом затрат в $511,1 млрд, на втором – Китай, на третьем – Япония.

Добавим, в начале июля Россия поднялась на 11 место в рейтинге экономик мира по объему ВВП за 2017 год. В предыдущем рейтинге Россия занимала 12 место. В обновленном списке РФ обошла Южную Корею. ВВП России составил $1,58 трлн. Первое место при этом заняли США (ВВП — $19,4 трлн), второе – Китай ($12,2 трлн), а третье – Япония ($4,9 трлн).