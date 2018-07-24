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24.07.18 / 13:36 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге перекроют площадь Островского и улицу Зодчего Росси с 25 по 30 июля

А 24 и 25 июля запретят парковку

ремонт дорог

Фото АБН

С 25 по 30 июля по площади Островского, улице Зодчего Росси и переулку Крылова в Петербурге будет прекращено движение транспорта в связи с проведением XIV международного фестиваля «Петроджаз». Об этом накануне сообщили в КРТИ.

Ограничения действовать с 09:00 25 июля по 12:00 30 июля. Кроме того, с 09:00 24 июля по 09:00 25 июля автомобилисты не смогут припарковаться на этих улицах.

Ранее сообщалось о закрытии движения транспорта в центре Петербурга. Ограничения связаны с проведением репетиции парада ко Дню ВМФ. Автомобилисты не смогут проехать по части набережных и некоторым центральным улицам 26 и 29 июля. Кроме того, в эти дни будут днем разводить четыре моста через Неву.

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