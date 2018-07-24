Полтавченко назначил федерального инспектора Миненко членом Горизбиркома С правом решающего голоса

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко назначил членом Горизбиркома с правом решающего голоса федерального инспектора по Северо-Западу Виктора Миненко. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь главы города Андрей Кибитов.

Добавим, Полтавченко подписал соответствующее постановление накануне, 23 июля. Документ направлен в Законодательное собрание Петербурга.

Губернатор #спб Г.Полтавченко подписал постановление о назначении членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Миненко Виктора Александровича. pic.twitter.com/5Gkc8Aqa2M — Andrey Kibitov (@Kibitov_Andrey) 24 июля 2018 г.

ЦИК рекомендовал кандидатуру Миненко в состав Горизбиркома Петербурга на прошлой неделе. Члены комиссии проголосовали единогласно. Накануне часть членов Горизбиркома попросили ЦИК учесть их мнение при выборе руководителя ГИК. Авторы письма считают, что новым главой может стать «только человек, умеющий наладить взаимодействие со всеми участниками избирательного процесса, особенно с политическими партиями».