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24.07.18 / 19:18 Новости / Россия и мир / Экономика

«Русалу» разрешили ввезти в США 3 тыс. тонн алюминия без пошлин

До 19 июля 2019 года

Фото АБН

Министерство торговли США одобрило беспошлинный ввоз 3 тыс. тонн одного из сплавов российской компании «Русал». Об этом во вторник сообщили в американском издании Metal Bulletin.

Право на беспошлинный ввоз получил сплав AA6005A до 19 июля следующего года. Этот сплав применяется в инженерно-строительных конструкциях. На другие виды сплавов продолжают действовать пошлины.

Напомним, ранее владелец «Русала» Олег Дерипаска представил Минфину США план по выводу компании из-под санкций. «Русал» вместе с рядом других российских организаций попал под американские санкции в апреле. Тогда же стало известно, что Минфин США может снять санкции с «Русала», если Дерипаска снизит свою долю в компании до 40%. Добавим также, о вводе пошлин на импорт алюминия в США президент страны Дональд Трамп сообщил в марте. На ввоз стали в страну налагаются пошлины в 25%, а на ввоз алюминия – 10%.

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