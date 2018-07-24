Трассу «Кола» в Ленобласти вновь перекроют из-за разводки моста через Свирь 25 июля

В среду, 25 июля, трассу Р-21 «Кола» перекроют для автомобилистов в связи с разводкой моста через реку Свирь у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Об этом во вторник сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Дорога будет закрыта для транспорта с 08:50 до 10:50. В это время ОАО «РЖД» проведет разводку моста для пропуска негабаритного судна.

Добавим, речь идет о переправе, расположенной на км 236 трассы «Кола». Мост совмещенный – он предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта. Мост через Свирь регулярно разводят для пропуска судов в период навигации.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти начали реконструкцию участка трассы «Кола». Речь идет об участке от поселка Синявино до села Путилово.