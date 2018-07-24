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24.07.18 / 08:41 Новости / Петербург и Ленобласть

Во вторник в Петербурге обещают +27 и кратковременные дожди

Ветер 2-7 м/с

Фото АБН

Синоптики обещают, что во вторник в Петербурге будет от +25 до +27 градусов и кратковременные дожди. Такой прогноз дали в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» накануне.

Ветер будет дуть юго-восточный, 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало.

Напомним, накануне главный синоптик Петербурга Александр Колесов пообещал, что в город вернется 30-градусная жара. По словам Колесова, до четверга Петербург будут остужать небольшие дожди. Однако во второй половине недели в городе вновь установится непривычно высокая температура.

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