Во вторник в Петербурге обещают +27 и кратковременные дожди Ветер 2-7 м/с

Синоптики обещают, что во вторник в Петербурге будет от +25 до +27 градусов и кратковременные дожди. Такой прогноз дали в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» накануне.

Ветер будет дуть юго-восточный, 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало.

Напомним, накануне главный синоптик Петербурга Александр Колесов пообещал, что в город вернется 30-градусная жара. По словам Колесова, до четверга Петербург будут остужать небольшие дожди. Однако во второй половине недели в городе вновь установится непривычно высокая температура.