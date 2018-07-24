Выдача ипотеки выросла в 1,6 раза в июне Россияне взяли больше всего ипотечных кредитов за 2018 год

В июне объем выдачи ипотеки вырос в России в 1,6 раза в годовом выражении. Об этом во вторник сообщили в государственной компании «Дом.рф».

В июне российские банки выдали ипотечные кредиты на общую сумму 250 млрд рублей. Это самый высокий показатель текущего года. При этом за пять месяцев в России выдали кредиты суммой в 1,1 трлн рублей, что превышает прошлогодний показатель за этот период на 73%. По предварительным оценкам, за шесть месяцев выдали больше 1,3 трлн рублей ипотечных займов.

Отметим, рост объемов выданных ипотечных кредитов начался в 2016 году. Тогда жители РФ взяли займы на сумму 62 млрд рублей. С тех пор месячные объемы стали увеличиваться. Максимум по выдаче кредитов на жилье был установлен в декабре 2017 года – тогда банки выдали займы на 290 млрд рублей. Такие темпы роста выдачи связаны со снижающейся средней ставкой на ипотеку. В мае текущего года средняя ставка составила 9,56%. По прогнозам, к концу 2018 года она достигнет уровня 9% и ниже.