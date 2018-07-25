Ко дню ВМФ в Петербурге и Кронштадте установят 163 новых туалета Пропускная способность дополнительных туалетов составит 300 тыс. человек

Ко дню ВМФ в Петербурге дополнительно установят 163 биокабины и 3 передвижных туалета. Об этом в среду сообщает ГУП «Водоканал СПб».

Пропускная способность дополнительных туалетов составит 300 тыс. человек. Порядка 50 биокабин, в частности, установят на Дворцовой площади и в Александровском саду. Остальные туалеты получит Кронштад (Макаровская улица, Якорная площадь, улица Восстания и Зосимова, а также форт Константин).

Добавим, в День ВМВ Петербург посетит президент РФ Владимир Путин. Праздник состоится 29 июля. В военно-морском параде примут участие несколько десятков единиц воздушной и морской боевой техники.