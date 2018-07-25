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25.07.18 / 19:03 Новости / Россия и мир / Экономика

Московская биржа закрылась разнонаправленно

Индекс Мосбиржи - 2282,84; РТС - 1141,70

биржа

Фото АБН

Московская биржа в среду закрылась разнонаправленно. Индекс Мосбиржи вырос на 0,20% до 2282,84 пунктов. Индекс РТС упал на 0,18% и составил 1141,70 пунктов.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отметила, что вечером в среду российский фондовый рынок умеренно продает. Индекс Мосбиржи балансирует около 2277 пунктов, то чуть проседая, то снова приподнимаясь. Инвесторы не сумели проигнорировать ни локальное ухудшение геополитической составляющей, ни отток средств со вторичного рынка ОФЗ. Если в четверг ситуация сохранится примерно такой же, на площадку вернутся «медведи», которые в состоянии продавить индекс в сторону 2240 пунктов.

Доллар США весь день проторговался вокруг 63,0 рублей. Пока такая диапазонная торговля в паре доллар/рубль видится основным сценарием развития событий, считает Бодрова. Вероятный коридор движения для курса доллара на завтра составляет 62,75-63,50 рублей. В паре евро/рубль все стабильно, колебания со средней амплитудой происходят в пределах 73,50-74,35 рублей.

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