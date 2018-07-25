Жители деревни Большая Вруда Волосовского района решили установить каток И благоустроят территорию рядом

Жители деревни Большая Вруда Волосовского района решили установить каток. Об этом правительство Ленинградской области сообщило в среду.

Такое решение жители деревни приняли в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Хоккейную площадку установят у дома №5 на Спортивной улице.

Также предполагается благоустройство прилегающей территории. Площадь составит 1,5 га.

Отметим, ранее свое решение в рамках программы приняли жители Сертолово. Они решили создать «Аллею сказок». Также в Сертолово облагородят сквер. Всего на реализацию проекта предусмотрено более 950 млн рублей.