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25.07.18 / 15:02 Новости / Петербург и Ленобласть

Жители деревни Большая Вруда Волосовского района решили установить каток

И благоустроят территорию рядом

Фото news.ru

Жители деревни Большая Вруда Волосовского района решили установить каток. Об этом правительство Ленинградской области сообщило в среду.

Такое решение жители деревни приняли в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Хоккейную площадку установят у дома №5 на Спортивной улице.

Также предполагается благоустройство прилегающей территории. Площадь составит 1,5 га.

Отметим, ранее свое решение в рамках программы приняли жители Сертолово. Они решили создать «Аллею сказок». Также в Сертолово облагородят сквер. Всего на реализацию проекта предусмотрено более 950 млн рублей.

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