Администрация Центрального района объяснила отсутствие песка в песочнице за 350 тыс. рублей А цену объекта назвала рыночной

Песочница, установленная на детской площадке во дворе дома №29 по 6-ой Советской улице, не предполагает использование песка как такового. Об этом в среду сообщили в администрации Центрального района.

Вместо этого в песочницу завозят пластмассовые шары для сухого бассейна, уточнили в пресс-службе. Кроме того, в администрации сообщили, что стоимость объекта соответствует рыночным ценам.

Отмечается, что по запросу о предоставлении ценовой информации, все игровое оборудование должно быть сделано из высокопрочной сосны и иметь антивандальное покрытие. Кроме того, краска не должна содержать свинец и иметь высокое сопротивление к погодным условиям.

Накануне активисты сообщили, что в песочнице на новой детской площадке до сих пор нет песка. Также они обратили внимание на высокую стоимость объекта. По мнению активистов, она не соответствует рынку.