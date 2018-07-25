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25.07.18 / 20:09 Новости / Россия и мир / Экономика

ФАС признала «Эвалар» и «Яндекс» нарушившими закон о рекламе

Они рекламировали «Турбослим»

Тарифный кодекс

Фото: consultantplus.ru

Федеральная антимонопольная служба признала «Эвалар» и «Яндекс» нарушившими закон о рекламе. Об этом ведомство сообщило в среду.

Антимонопольная служба установила, что закон нарушает реклама «Турбослим — средство №1 для похудения в России». Она была запущена компанией «Эвалар» в «Яндекс.Директ».

По мнению ФАС, информация в рекламе направлена на создания позитивного имиджа без подтверждения преимуществ перед конкурентами. Также реклама биологически активных добавок должна содержать предупреждение, что продукт не является лекарственным средством, напомнили в ведомстве. В данном случае предупреждение занимало менее 5% рекламной площади, заявили в ФАС.

Антимонопольная служба заявила, что в ближайшее время рассмотрит вопрос о привлечении компаний к административной ответственности. Им грозит штраф от 100 до 500 тыс. рублей.

Напомним, ранее ФАС признала Tele2 нарушившим добросовестную конкуренцию. Ведомство проверило маркетинговую компанию оператора для болельщиков. При этом, Tele2 не являлась официальным партнером FIFA. Это привело к сокращению прибыли действующего официального спонсора – «Ростелекома», считают в ФАС.

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