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25.07.18 / 22:02 Новости / Россия и мир / Экономика

Орешкин сообщил о финансировании перехода на Сахалин

Но стоимость не назвал

Министр экономического развития Максим Орешкин сообщил о финансировании перехода на Сахалин. Он сделал заявление в среду.

Есть два источника финансирования – бюджет страны и РЖД, передает ТАСС слова министра. Орешкин отметил, что деньги РЖД составят основную часть финансирования. По мнению министра, это «очевидно».

Он заявил, что оценка стоимости проекта уже есть. При этом, Орешкин отказался назвать эту цифру. Также глава ведомства не исключил, что строительство перехода может войти в комплексный план развития инфраструктуры.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о соединении Сахалина с материковой частью страны. По мнению главы государства, это приведет к развитию севера Хабаровского края. Он отметил, что проект можно частично финансировать из Фонда развития Дальнего Востока. По информации «Коммерсанта», строительство моста на Сахалин может составить 540,3 млрд рублей.

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