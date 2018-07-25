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25.07.18 / 19:34 Новости / Россия и мир / Экономика

Fitch оценило последствия торговой войны

До 2,8%

Международное рейтинговое агентство Fitch оценило последствия торговой войны. Соответствующий отчет организация опубликовала в среду.

Согласно прогнозу агентства, американские пошлины и ответные меры других стран сократят рост мировой экономики в следующем году. Он сократится на 0,4% до 2,8%.

В Fitch отметили, что введение новых пошлин приведет к увеличению расходов компаний, сокращению зарплат и снижению международной торговли. По мнению аналитиков, больше всех от торговой войны пострадают Канада, США, Мексика и Южная Корея.

Напомним, ранее США ввели пошлины на алюминиевую и стальную продукцию из Канады, Мексики и стран ЕС. Государства ввели ответные меры. Кроме этого, президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести пошлины на автомобили из стран ЕС. Их размер составит 20%.

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