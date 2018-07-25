Новые iPhone оснастят съемной камерой высокого качества — СМИ Отдельный модуль будет крепиться к смартфону с помощью магнита и синхронизироваться с ним через специальное ПО

Apple запатентовала съемный объектив для iPhone с расширенными возможностями. Об этом во вторник пишет издание AppleInsider со ссылкой на источники.

Отдельный модуль будет крепиться к смартфону с помощью магнита и синхронизироваться с ним через специальное ПО. Объектив сможет делать фотографии повышенного качества и автоматически подбирать параметры съемки. Сообщается, что поколение iPhone 2018 года вряд ли получат такое дополнение. Оно появится у будущих устройств.

Напомним, в июне в компании Apple сообщили о планах внедрить в iPhone новую технологию по борьбе со взломами. Для усиления защиты в компании разработали функцию USB Restricted Mode. Она не позволит без ввода пароля получить информацию через USB-порт через час после блокировки гаджета.