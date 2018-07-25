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25.07.18 / 08:54 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Петербургская консерватория начала предупреждать о будущих массовых сокращениях

Почти 50 сотрудников уволят

Санкт-Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова начала предупреждать сотрудников о будущих сокращениях. Им вручили уведомления о предстоящем увольнении, узнала накануне «Фонтанка».

Документ, поступивший в распоряжение редакции, подписан 26 июня ректором консерватории Алексеем Васильевым, также консерватория подтвердила информацию официально. Под сокращения Приказы подписали в конце июня, разослали в июле, пояснили в пресс-службе консерватории.

В письмах говорится о том, что сотрудник должен покинуть консерваторию 1 октября 2018 года «в связи с необходимостью проведения оптимизации штатной численности, сокращения административно-хозяйственных расходов, продолжительным нахождением на капитальном ремонте основного здания». При этом в письме есть обещание о том, что сотрудникам будут сообщать о появляющихся вакансиях.

Всего учреждение собирается уволить 49 человек. Под сокращения попадут артисты хора, уборщики общежитий, дежурные по этажам, сотрудники учебного отдела и канцелярии. При этом артисты хора останутся на договоре со сдельной оплатой, так как выступают не чаще одного раза в месяц из-за отсутствия площадки.

Напомним, ремонт консерватории начался в 2014 году. На время ремонта учебное заведение переехало в здание Интендантских складов на улице Глинки. Год назад СМИ уже писали о сокращениях в консерватории. Тогда увольнения солистов оперы, балета, оркестрантов и певцов Театра оперы и балета консерватории также увольняли из-за необходимости уменьшить расходы, а также отремонтировать основное здание. У театра не было площадки для репетиций.

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Реплики

  1. Сергей 25.07.2018 at 11:48 - Reply

    Давно пора сократить этого ректора-г***рокера Васильева ведущего разрушительную политику в ВУЗе

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