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25.07.18 / 16:23 Новости / Петербург и Ленобласть

Морской порт Выборга временно перестал принимать иностранные яхты

Из-за демонтажа оборудования

Фото ФГБУ «АМП Балтийского моря»

Морской порт Выборга временно перестал принимать морские маломерные суда заграничного следования. Об этом в среду сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области.

Пограничный контроль яхт приостановлен на втором причале порта. Причина – демонтаж портового оборудования на этом причале. В настоящий момент пограничный контроль яхт прибывающий и убывающих в направлении финляндского города Лаппеенранты происходит на форте «Константин» и шлюзе №5 Сайменского канала.

Отметим, форт «Константин» находится в Кронштадте. В прошлом году там решили создать музейный комплекс. Арендатор форта «Третий парк» должен реставрировать объект. Организация попросила Минкульт взять на себя часть затрат на реставрацию.

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