Все новости

25.07.18 / 19:21 Новости / Петербург и Ленобласть

Путин посетит парад в День ВМФ в Петербурге

В 2017 году он тоже посетил праздник

Парад в честь Дня военно-морского флота в Петербурге посетит президент Владимир Путин. Об этом в среду сообщает «Росбалт».

В 2017 году глава РФ также присутствовал в Петербурге на торжестве в честь Дня ВМФ. После парада он провел праздничный прием в Адмиралтействе.

Напомним, День ВМФ пройдет 29 июля в Петербурге и Кронштадте. Главный военно-морской парад состоится в акватории Невы  с участием 20 боевых кораблей и катеров. Также 10 военных судов примут участие в Кронштадском рейде. Торжественный парад предусматривает и авиационную часть. В ней примут участие 38 самолетов и вертолетов.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

115 SQL queries done. Page generation took 0,134 seconds.