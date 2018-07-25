Путин посетит парад в День ВМФ в Петербурге В 2017 году он тоже посетил праздник

Парад в честь Дня военно-морского флота в Петербурге посетит президент Владимир Путин. Об этом в среду сообщает «Росбалт».

В 2017 году глава РФ также присутствовал в Петербурге на торжестве в честь Дня ВМФ. После парада он провел праздничный прием в Адмиралтействе.

Напомним, День ВМФ пройдет 29 июля в Петербурге и Кронштадте. Главный военно-морской парад состоится в акватории Невы с участием 20 боевых кораблей и катеров. Также 10 военных судов примут участие в Кронштадском рейде. Торжественный парад предусматривает и авиационную часть. В ней примут участие 38 самолетов и вертолетов.