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25.07.18 / 20:38 Новости / Россия и мир / Экономика

Интернет-магазины Quelle и Otto перестали принимать заказы в России

С 25 и 17 июля

otto

Интернет-магазины Quelle и Otto перестали принимать заказы в России. Об этом магазины сообщили на своих сайтах.

Quelle перестала принимать заказы с 25 июля. Поступившие до этого дня заказы будут доставлены клиентам. Otto не принимает заказы с 17 июля.

Напомним, ранее Otto Group сообщила о закрытии российских интернет-магазинов Otto и Quelle. Организация решила сконцентрироваться на торговле в немецкоязычных странах. При этом, Otto Group продолжит работать в России. Компания планирует развивать бренды eSolutions, Witt и Bonprix.

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