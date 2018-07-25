Интернет-магазины Quelle и Otto перестали принимать заказы в России С 25 и 17 июля

Интернет-магазины Quelle и Otto перестали принимать заказы в России. Об этом магазины сообщили на своих сайтах.

Quelle перестала принимать заказы с 25 июля. Поступившие до этого дня заказы будут доставлены клиентам. Otto не принимает заказы с 17 июля.

Напомним, ранее Otto Group сообщила о закрытии российских интернет-магазинов Otto и Quelle. Организация решила сконцентрироваться на торговле в немецкоязычных странах. При этом, Otto Group продолжит работать в России. Компания планирует развивать бренды eSolutions, Witt и Bonprix.