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25.07.18 / 12:02 Новости / Петербург и Ленобласть

РАД выставил на торги офисы в Красногвардейском районе Петербурга за 267 млн рублей

С якорным арендатором

Офисное здание на пересечении шоссе Революции и проспекта Энергетиков в Красногвардейском районе Петербурга выставили на торги по начальной цене 267,1 млн рублей. Об этом в среду сообщили в Российском аукционном доме (РАД).

Речь идет о 10-этажном здании общей площадью 7,6 тыс. кв. м с земельным участком 0,26 га. В РАД отметили, что у офисов есть якорный арендатор – ПАО «Сбербанк». После продажи объекта ПАО «Сбербанк» останется в качестве арендатора части первого этажа, а ООО «Сбербанк Сервис» – в качестве арендатора второго и третьего этажей. Договор аренды будет заключен на 10 лет.

Ранее стало известно, что Фонд имущества Петербурга снова выставил на торги помещения в Ушаковских банях. Всего будут разыграны два лота, в каждом из которых по несколько помещений. Начальная цена лотов 53,8 млн рублей и 16,2 млн рублей. Аукцион назначен на 8 августа.

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Реплики

  1. Николай 25.07.2018 at 16:49 - Reply

    Держать пустующее знание просто нерентабельно, поэтому его лучше продать или сдать в аренду

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