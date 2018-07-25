Станцию метро «Сенная площадь» закрыли для пассажиров И переходы на соседние станции

Станцию «Сенная площадь» петербургского метрополитена временно закрыли для пассажиров. Об этом в среду сообщает пресс-служба подземки.

Кроме того, закрыты переходы на соседние станции – «Спасскую» и «Садовую». Добавим, пассажиры не могут воспользоваться пересадочным узлом с 15:34 по московскому времени.

Напомним, 30 июля в Петербурге на капремонт закроют станцию метро «Академическая». Специалисты отремонтируют эскалаторы, заменят светильники и камеры, а также поменяют гидроизоляцию наклонного хода и выполнят другие работы. Ожидается, что станция будет закрыта около года.