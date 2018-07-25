Топливный сбор, ОСАГО и застройщики. Итоги среды

Несколько авиакомпаний заявили о намерении увеличить топливный сбор, а Минфин предложил радикальные изменения в ОСАГО. В это время Минстрой планирует стимулировать застройщиков переходить на счета эскроу. В США представили план по временному выводу En+ и «Русала» из-под санкций. Бывший гендиректор Fiat-Chrysler Серджио Маркионне скончался.

СМИ: Авиабилеты подорожают из-за роста цен на топливо. Несколько авиакомпаний заявили о решении увеличить топливный сбор.

СМИ: Минфин предложил радикальные изменения в закон об ОСАГО. В частности, ведомство хочет отменить региональный коэффициент.

Скончался экс-гендиректор Fiat-Chrysler Серджио Маркионне. Он умер в больнице в Цюрихе.

В Минстрое собираются стимулировать застройщиков переходить на счета эскроу. В таком случае застройщика освободят от взносов в Фонд защиты дольщиков.

Американская Mercury предоставила Минфину США план по временному выводу En+ и «Русала» из-под санкций. Один из предложенных вариантов — снижение доли Дерипаски.