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25.07.18 / 21:05 Новости / Россия и мир / Экономика

Топливный сбор, ОСАГО и застройщики. Итоги среды

Несколько авиакомпаний заявили о намерении увеличить топливный сбор, а Минфин предложил радикальные изменения в ОСАГО. В это время Минстрой планирует стимулировать застройщиков переходить на счета эскроу. В США представили план по временному выводу En+ и «Русала» из-под санкций. Бывший гендиректор Fiat-Chrysler Серджио Маркионне скончался. 

Коллаж АБН

СМИ: Авиабилеты подорожают из-за роста цен на топливо. Несколько авиакомпаний заявили о решении увеличить топливный сбор.

СМИ: Минфин предложил радикальные изменения в закон об ОСАГО. В частности, ведомство хочет отменить региональный коэффициент.

Скончался экс-гендиректор Fiat-Chrysler Серджио Маркионне. Он умер в больнице в Цюрихе.

В Минстрое собираются стимулировать застройщиков переходить на счета эскроу. В таком случае застройщика освободят от взносов в Фонд защиты дольщиков.

Американская Mercury предоставила Минфину США план по временному выводу En+ и «Русала» из-под санкций. Один из предложенных вариантов — снижение доли Дерипаски.

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