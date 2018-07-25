ЕК обнаружила мошенничество в тестах выбросов автомобилей Объем выбросов преувеличивали, чтобы потом пришлось меньше сокращать под базовый уровень

Исследовательский центр Еврокомиссии нашел доказательства мошенничества автопроизводителей в тестах на количество вредных выбросов. Об этом во вторник сообщили в Financial Times.

По данным ЕК, производители специально преувеличивали объем выхлопных газов во время тестирования машин, чтобы установить более высокий базовый уровень выбросов, который утвердят в 2020 году. В ЕК не назвали конкретные компании, однако сообщили, что к манипуляциям причастны многие.

Напомним, в 2017 году Еврокомиссия предложила обязать автокомпании с 2020 по 2030 год сократить выбросы на 30%. Для этого автопроизводители должны были провести тесты на нынешний показатель выбросов вредных веществ. ЕК, в свою очередь, провела независимую экспертизу, результаты которой оказались на 4,5% ниже результатов тестов автопроизводителей.