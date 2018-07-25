В Петербурге закрасили граффити с Виктором Цоем В сквере его имени

В Петроградском районе Петербурга закрасили граффити с Виктором Цоем. Об этом стало известно в среду из данных портала «Наш Петербург».

Житель города пожаловался на несанкционированные надписи на сооружениях. Автор жалобы приложил фотографию и отметил, что надо посмотреть «внимательно на лоб». На фотографии изображено граффити с Виктором Цоем на трансформаторной будке в сквере имени музыканта.

Администрация Петроградского района полностью закрасила граффити. Результат работы они поместили на портале с подписью: «Проблема устранена».

Отметим, ранее жители решили благоустроить сквер Виктора Цоя. Работы пройдут в рамках программы «Твой бюджет». В администрации Петроградского района заявили, что благоустройство завершат к концу текущего года. Сумма проекта – 7,7 млн рублей.