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25.07.18 / 21:29 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге закрасили граффити с Виктором Цоем

В сквере его имени

Фото: Администрация Петроградского района

В Петроградском районе Петербурга закрасили граффити с Виктором Цоем. Об этом стало известно в среду из данных портала «Наш Петербург».

Житель города пожаловался на несанкционированные надписи на сооружениях. Автор жалобы приложил фотографию и отметил, что надо посмотреть «внимательно на лоб». На фотографии изображено граффити с Виктором Цоем на трансформаторной будке в сквере имени музыканта.

Администрация Петроградского района полностью закрасила граффити. Результат работы они поместили на портале с подписью: «Проблема устранена».

Отметим, ранее жители решили благоустроить сквер Виктора Цоя. Работы пройдут в рамках программы «Твой бюджет». В администрации Петроградского района заявили, что благоустройство завершат к концу текущего года. Сумма проекта – 7,7 млн рублей.

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