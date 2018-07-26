Албина впечатлил опыт Сингапура по утилизации мусора На свалки уходит 2% мусора

Вице-губернатора Петербурга Игоря Албина впечатлил опыт Сингапура по утилизации мусора. Об этом он заявил в четверг во время визита в офис Национального агентства по охране окружающей среды Республики Сингапур (National Environment Agency, NEA).

В NEA петербургской делегации рассказали об утилизации мусора в Сингапуре. Республика отправляет на свалки 2% твердых бытовых отходов. Полностью перерабатывается 60%, а сжигается для выработки электричества – 38%. При этом, сожженные остатки используют в строительстве.

Также в построенных после 2014 года домах создано два мусоропровода. В один из них жители отправляют мусор для переработки.

Албин отметил, что Петербург находится в поиске оптимальной технологии сбора, переработки и утилизации отходов. По мнению вице-губернатора, изучение сингапурского опыта может быть полезно для профильных ведомств Петербурга.

Отметим, в настоящий момент в Петербурге перерабатывается 16% твердых бытовых отходов. В начале июля Законодательное собрание города приняло в первом чтении законопроект о раздельном сборе мусора. Документ предполагает разделение контейнеров на виды. Среди них контейнеры для сбора полимерных отходов и для опасных отходов.