Все новости

26.07.18 / 12:05 Новости / Петербург и Ленобласть

Руководителя петербургского «Руана» будут судить за нападение на сотрудника ФСБ

Ананских обвиняют в нападении на сотрудника ФСБ, который проводил обыск в его квартире

В Василеостровский районный суд Петербурга передали дело владельца компании «Руан» банка «Гефест» Вячеслава Ананских. Об этом в четверг сообщает «Фонтанка».

Сообщается, что Ананских обвиняют в нападении на сотрудника ФСБ, который проводил обыск в его квартире осенью 2017 года. Обвинение заявляет, что бизнесмен угрожал сотрудникам увольнениями, а одному из них причинил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. Ему предъявили обвинение по статьям об оскорблении представителя власти и применении насилия по отношению к сотруднику.

Отметим, «Руан» — одна из ведущих компаний на рынке наружной рекламы в Петербурге. Также Вячеслав Ананских владеет коммерческим банком «Гефест». Банк фигурирует в уголовном деле о незаконной банковской деятельности. По версии следствия, организация незаконно проводила и обналичивала денежные средства. В рамках расследования также задержаны три сотрудника банка.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

113 SQL queries done. Page generation took 0,149 seconds.