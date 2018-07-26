Руководителя петербургского «Руана» будут судить за нападение на сотрудника ФСБ Ананских обвиняют в нападении на сотрудника ФСБ, который проводил обыск в его квартире

В Василеостровский районный суд Петербурга передали дело владельца компании «Руан» банка «Гефест» Вячеслава Ананских. Об этом в четверг сообщает «Фонтанка».

Сообщается, что Ананских обвиняют в нападении на сотрудника ФСБ, который проводил обыск в его квартире осенью 2017 года. Обвинение заявляет, что бизнесмен угрожал сотрудникам увольнениями, а одному из них причинил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. Ему предъявили обвинение по статьям об оскорблении представителя власти и применении насилия по отношению к сотруднику.

Отметим, «Руан» — одна из ведущих компаний на рынке наружной рекламы в Петербурге. Также Вячеслав Ананских владеет коммерческим банком «Гефест». Банк фигурирует в уголовном деле о незаконной банковской деятельности. По версии следствия, организация незаконно проводила и обналичивала денежные средства. В рамках расследования также задержаны три сотрудника банка.