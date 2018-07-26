В Петербурге и Кронштадте устроят салюты в День ВМФ В 22:00, в воскресенье

В День ВМФ на Большом пляже Петропавловской крепости и в Кронштадте дадут праздничные артиллерийские салюты. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Сообщается, что дадут 30 залпов и несколько тысяч фейерверочных выстрелов. Салюты начнутся в 22:00.

Напомним, День ВМФ состоится 29 июля. В торжественном параде примут участие несколько десятков единиц военной техники, среди которых будут как воздушные, так и морские судна. Накануне сообщалось о том, что парад посетит президент Владимир Путин.