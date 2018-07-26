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26.07.18 / 17:51 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге до середины августа ограничат движение по Кашину мосту

Также с 28 июля в силу вступают и другие ограничения движения в городе

Фото АБН

Движение по Кашину мосту через Крюков канал в Петербурге ограничат до 19 августа. Об этом в четверг сообщили в ГАТИ.

Также с 28 июля в силу вступают и другие ограничения движения в городе. В выходные закроют движение на участке по улице Сикейроса. С 28 июля по 20 августа ограничат движение на углу дороги в Каменку и Суздальского шоссе. Также до середины октября будет ограничен проезд по Гагаринской улице от ул. Оружейника Федорова до Гангутской ул. С подробным списком ограничений можно ознакомиться на сайте ГАТИ.

Напомним, в ночь с 26 на 27 июля в Токсовском тоннеле введут реверсивное движение. С полуночи до 06:00 27 июля в тоннеле будут вестись ремонтные работы северного транспортного отсека. Скорость движения транспорта ограничат до 40 км/ч.

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