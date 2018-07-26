В российском Forbes сменился и.о. главного редактора Ранее журналисты пожаловались на изъятие из печатной версии журнала текста о Магомедовых

Исполняющим обязанности главного редактора российской версии журнала Forbes стал Андрей Золотов, который до этого возглавлял приложение ForbesLife. Об этом стало известно в четверг.

Он сменил Николая Мазурина, которые вернется на должность шеф-редактора Forbes, уточняет The Bell. Золотов ранее был редактором в журналах Playboy, Men’s Health и GQ.

Ранее стало известно, что редакция российского Forbes обратилась в прокуратуру Москвы. Поводом стало исчезновение из августовского номера журнала материала о бизнесе братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. После этого The Bell со ссылкой на сотрудников Forbes сообщило, что журналистов отключили от редакционной системы управления контентом на сайте. Помимо этого, в редакции отключали электричество.