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26.07.18 / 20:59 Новости / Россия и мир

Визовые центры, ОСАГО и «офшоры». Итоги четверга

В четверг Госдума во II чтении одобрила пакет законопроектов об «офшорах» во Владивостоке и Калининграде, а кабмин выбрал «ВТБ Страхование» страховщиком сотрудников МВД. «Металлоинвест» выделил кредит на деофшоризацию активов Усманова. Между тем Центробанк решил перенести расширение тарифов ОСАГО на начало осени. Кроме того, в Российском союзе туриндустрии предупредили о возможном закрытии визовых центров в России.

Коллаж АБН

Госдума во II чтении одобрила пакет законопроектов о создании «офшоров» в России. Специальные зоны хотят создать во Владивостоке и Калининграде.

Кабмин выбрал «ВТБ Страхование» единственным страховщиком сотрудников МВД. Компания будет оказывать услуги в 2018-2019 годах.

В РСТ предупредили о возможном закрытии визовых центров в России. Это может произойти, если МИД начнет проводить обязательную аккредитацию всех посредников по выдаче виз.

ЦБ переносит расширение тарифов ОСАГО на начало осени. Регулятор не успевает зарегистрировать в Минюсте соответствующий нормативный акт.

«Металлоинвест» выделил кредит в 70 млрд рублей на деофшоризацию активов бизнесмена Алишера Усманова. Займы предназначены для рефинансирования долгов USM перед «Металлоинвестом» в рамках процедуры деофшоризации.

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