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26.07.18 / 21:59 Новости / Россия и мир

В Минфине США сообщили о «продуктивных переговорах» с «Русалом»

Но о возможных сроках снятия санкций не рассказали

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Фото АБН

Министерство финансов США ведет с «Русалом» «продуктивные переговоры» по выводу компании из-под американских санкций. Об этом в четверг сообщил глава ведомства Стивен Мнучин.

По его словам, цель наложенных на одного из крупнейших в мире производителя алюминия ограничительных мер состояла в том, чтобы «изменить поведение» владельца компании Олега Дерипаски, цитирует Reuters. Когда именно могут быть сняты санкции с «Русала» глава Минфина США не сообщил.

Напомним, «Русал» попал в санкционный список Минфина США в апреле этого года. Однако вскоре после этого ведомство заявило, что готово ослабить санкции, если Дерипаска откажется от контроля над компанией. В июле Минфин сообщил, что получил от «Русала» план по выводу компании из-под санкций. Отмечалось, что министерство не собирается изгонять «Русал» с рынка и хочет найти решение в сложившейся ситуации.

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