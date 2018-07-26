Администрация Адмиралтейского района решила не трогать граффити с чашками до августа Местным жителям помогут узаконить рисунок

Администрация Адмиралтейского района Петербурге решила не трогать граффити с чашками до августа. Об этом в администрации сообщили в четверг.

Срок исполнения заявки о ликвидации изображения продлили до 1 августа. В администрации отметили, что жители дома выступают за сохранение граффити. Ведомство решило помочь жителям согласовать изображение в комитете по градостроительству и архитектуре.

Напомним, в арке дома №29 на 1-й Красноармейской улице находится граффити с чашками. Ранее один из жителей Петербурга подал жалобу на портале «Наш Петербург» с просьбой закрасить изображение. При этом, местные жители в 2014 году собрали подписи, чтобы узаконить изображение. Они считают, что с граффити арка стала благополучнее и чище.