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26.07.18 / 18:38 Новости / Петербург и Ленобласть

Администрация Адмиралтейского района решила не трогать граффити с чашками до августа

Местным жителям помогут узаконить рисунок

фото: «Красивый Петербург»

Администрация Адмиралтейского района Петербурге решила не трогать граффити с чашками до августа. Об этом в администрации сообщили в четверг.

Срок исполнения заявки о ликвидации изображения продлили до 1 августа. В администрации отметили, что жители дома выступают за сохранение граффити. Ведомство решило помочь жителям согласовать изображение в комитете по градостроительству и архитектуре.

Напомним, в арке дома №29 на 1-й Красноармейской улице находится граффити с чашками. Ранее один из жителей Петербурга подал жалобу на портале «Наш Петербург» с просьбой закрасить изображение. При этом, местные жители в 2014 году собрали подписи, чтобы узаконить изображение. Они считают, что с граффити арка стала благополучнее и чище.

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