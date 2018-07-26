СМИ: ФСБ пришло с обысками к врио главы Минтруда Дагестана В Минтруде это опровергли

Сотрудники центрального аппарата ФСБ и УФСБ по Дагестану пришли с обысками к врио главы Минтруда Дагестана Расулу Ибрагимову. Об этом в четверг сообщили источники.

Обыски прошли в рабочем кабинете Ибрагимова, передает «Черновик» со ссылкой на источник. По предварительным данным, обыск связан с расследованием дела о финансовом нарушении в 700 млн рублей.

По информации близкого к правительству республики источнику РБК, обыски также проходят в кабинетах нескольких заместителей Ибрагимова. Сотрудники правоохранительных органов изымают документы, которые связаны с возбужденным ранее делом о коррупции.

Минтруд Дагестана опроверг информацию об обысках. Ведомство заявило, что Ибрагимов участвует в селекторном совещании под председательством замминистра труда и социальной защиты России Любови Ельцовой.

Напомним, в феврале в Дагестана началась антикоррупционная операция. Задержаны несколько высокопоставленных чиновников. В их числе врио премьер-министра республики Абдусамад Гамидов. Также задержан глава Дербентского района Дагестана Магомед Джелилов.