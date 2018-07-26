Счетная палата: Плохой менеджмент при строительстве «Храброво» привел к 655 млн рублей лишних расходов Реконструкцию завершили перед началом ЧМ

Плохая организация работ и несоблюдение сроков строительства калининградского аэропорта «Храброво» привели к 655 млн рублей дополнительных бюджетных расходов. Об этом в четверг сообщили в Счетной палате по итогам проверки аэропорта.

Также Счетная палата обнаружила, что несмотря на обязательства подрядчика «Центрдорстрой» поставлять на стадион зарубежное оборудование, аудиторы нашли в воздушной гавани оборудование очистных сооружений и стартовой аварийно-спасательной станции российского производства. Также часть техники закупалась в рублях, а значит, не зависела от валютного курса, заложенного в договор.

С учетом этого и других факторов Счетная палата просит скорректировать цену контракта с ОАО «Центродорстрой». В результате цену контракта снизили на общую сумму 25,8 млн руб.

Отметим, Росавиация выдала разрешение на ввод «Храброво» в эксплуатацию в июне 2018 года. При этом реконструкция аэропорта началась в 2014 году и была приурочена к чемпионату мира по футболу. Достроить аэропорт должны были в 2016 году. Из-за проблем с подрядчиками сроки строительства аэропорта неоднократно переносили.