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26.07.18 / 12:21 Новости / Россия и мир / Экономика

Счетная палата: Плохой менеджмент при строительстве «Храброво» привел к 655 млн рублей лишних расходов

Реконструкцию завершили перед началом ЧМ

Фото: avia.pro

Плохая организация работ и несоблюдение сроков строительства калининградского аэропорта «Храброво» привели к 655 млн рублей дополнительных бюджетных расходов. Об этом в четверг сообщили в Счетной палате по итогам проверки аэропорта.

Также Счетная палата обнаружила, что несмотря на обязательства подрядчика «Центрдорстрой» поставлять на стадион зарубежное оборудование, аудиторы нашли в воздушной гавани оборудование очистных сооружений и стартовой аварийно-спасательной станции российского производства. Также часть техники закупалась в рублях, а значит, не зависела от валютного курса, заложенного в договор.

С учетом этого и других факторов Счетная палата просит скорректировать цену контракта с ОАО «Центродорстрой». В результате цену контракта снизили на общую сумму 25,8 млн руб.

Отметим, Росавиация выдала разрешение на ввод «Храброво» в эксплуатацию в июне 2018 года. При этом реконструкция аэропорта началась в 2014 году и была приурочена к чемпионату мира по футболу. Достроить аэропорт должны были в 2016 году. Из-за проблем с подрядчиками сроки строительства аэропорта неоднократно переносили.

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