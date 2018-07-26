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26.07.18 / 12:20 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге горят теплицы на заводе «Светлана»

Пожар начался со стороны Манчестерской улицы

фото: vk.com/spb_today

В Петербурге горят теплицы на территории завода «Светлана». Об этом в четверг сообщают в соцсетях очевидцы.

Сообщается, что пожар начался со стороны Манчестерской улицы. Приехали две пожарные машины.

Напомним, накануне возбудили уголовное дело по факту пожара в Доме архитектора в Петербурге. Дело возбуждено по статье о нарушении требований сохранения и использования объектов культурного наследия. Считается, что причиной пожара стал удлинитель, который испытывал повышенные нагрузки. Здание горело в конце мая.

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