В Петербурге горят теплицы на заводе «Светлана»

В Петербурге горят теплицы на территории завода «Светлана». Об этом в четверг сообщают в соцсетях очевидцы.
Сообщается, что пожар начался со стороны Манчестерской улицы. Приехали две пожарные машины.
Напомним, накануне возбудили уголовное дело по факту пожара в Доме архитектора в Петербурге. Дело возбуждено по статье о нарушении требований сохранения и использования объектов культурного наследия. Считается, что причиной пожара стал удлинитель, который испытывал повышенные нагрузки. Здание горело в конце мая.
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