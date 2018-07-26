Telegram запускает функцию «паспорт» для идентификации пользователей

Telegram объявил о запуске Telegram Passport – новой функции для идентификации пользователей. Об этом в четверг сообщается в блоге мессенджера.
В компании пояснили, что в Telegram Passport необходимо один раз загрузить документы, подтверждающие личность. После этого данными можно делиться в сторонних сервисах, где необходима авторизация, например, финансовых.
В Telegram заверили, что загруженная пользователями информация будет защищена шифрованием. При этом сам мессенджер не будет располагать доступом к ней: данные будут передаваться напрямую от пользователя к получателю.
Добавим, в феврале этого года Telegram запустил авторизацию с помощью Telegram Login. При ее первом использовании необходимо указать номер телефона и получить подтверждение. После этого пользователь получает логин и может легко зарегистрироваться на стороннем сайте, поддерживающем функцию авторизации через Telegram.
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