Все новости

26.07.18 / 20:30 Новости / Россия и мир

Telegram запускает функцию «паспорт» для идентификации пользователей

Заверяет, что у мессенджера нет доступа к этим данным

Фото АБН

Telegram объявил о запуске Telegram Passport – новой функции для идентификации пользователей. Об этом в четверг сообщается в блоге мессенджера.

В компании пояснили, что в Telegram Passport необходимо один раз загрузить документы, подтверждающие личность. После этого данными можно делиться в сторонних сервисах, где необходима авторизация, например, финансовых.

В Telegram заверили, что загруженная пользователями информация будет защищена шифрованием. При этом сам мессенджер не будет располагать доступом к ней: данные будут передаваться напрямую от пользователя к получателю.

Добавим, в феврале этого года Telegram запустил авторизацию с помощью Telegram Login. При ее первом использовании необходимо указать номер телефона и получить подтверждение. После этого пользователь получает логин и может легко зарегистрироваться на стороннем сайте, поддерживающем функцию авторизации через Telegram.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

116 SQL queries done. Page generation took 0,138 seconds.