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26.07.18 / 18:14 Новости / Россия и мир

Доля убыточных организаций в России составила 32,8% за январь-май

Сальдированный финансовый результат – 4,88 трлн рублей

За январь-май 2018 года доля убыточных организаций в России составила около 32,8%. Такие данные в четверг приводит Росстат.

При этом сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций за указанный период составил порядка 4,88 трлн рублей. Год к году показатель вырос на 20,7%.

Добавим, по итогам 2017 года доля убыточных организаций в РФ выросла на 0,3 п.п. – до 26,3%. При этом в области добычи полезных ископаемых доля таких компаний составила 27,5%, в строительстве — 24,9%, а обрабатывающих производств — 23,8%. Сальдированный финансовый результат, по подсчетам Росстата, составил 10,3 трлн рублей в 2017 году.

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