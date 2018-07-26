В РСТ предупредили о возможном закрытии визовых центров в РФ из-за инициативы СовФеда Сенаторы предложили обязать МИД проводить обязательную аккредитацию всех посредников по выдаче виз

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) предупредили о возможном закрытии всех визовых центров в России из-за законодательной инициативы сенаторов Совета Федерации Константина Косачева и Олега Морозова. Об этом в четверг рассказали в РСТ.

Как рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь союза Ирин Тюрина, в России работают шесть управляющих компаний, которые занимаются визовыми сервисными центрами. Они включены в госрееестр юрлиц, данные о них содержатся в открытых источниках. Исходя из предложенных сенаторами критериев для аккредитации провайдеров визовых центров, ни один из этих сервисов аккредитацию не пройдет.

По мнению Тюриной, консульствам будет проще закрыть визовые центры. Тогда получить визу можно будет только у консулов.

Отметим, ранее сенаторы предложили внести изменения в ФЗ-114 «О порядке выезда и въезда в РФ». Поправки предлагают наделить МИД России полномочиями по обязательной аккредитации всех визовых сервисов. Для этого у компании должны быть филиалы в 20 регионах и больше, максимальная доля иностранного капитала в структуре компании составлять не более 30%, также компания должна иметь трехлетний опыт работы в этой сфере.